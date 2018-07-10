В Астане появится аллея имени Уфы

- Астана и Уфа - города-побратимы, поэтому появление такого объекта там вполне логично. Астана - серьезный европейский центр, в котором бывает много иностранцев. На аллее будет установлен знак Уфы. Хорошо, что там появится "островок Уфы". Это должно произойти в сентябре или октябре текущего года.