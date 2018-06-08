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Экс-руководителя речного порта Уфы приговорили к четырем годам колонии

8 июня 2018, 15:21
Решение вынес сегодня Советский районный суд.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», Артем Леонов, который возглавлял «Речной порт» еще в период 2014-2015 годах, приговорен к четырем годам за мошенничество. Его признали в том, что период управления предприятием он заключал фиктивные сделки стоимостью около 10 млн руб. по покупке топлива. Услуги однако оказаны не были, средства были использованы не по назначению. Сумму сделок суд признал ущербом, нанесенным предприятию.

Как пишет издание, до этого гособвинитель Марат Гайсин просил приговорить Артема Леонова к пяти годам лишения свободы. Однако в суде учли смягчающие обстоятельства Леонова — двух его несовершеннолетних детей, отсутствие судимости , награды, полученные от ведомства и положительные характеристики по месту жительства.

Леонов в суде вины не признал и просил переквалифицировать статью обвинения на служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Он заявил, что мог подписать документы машинально, не изучая их. Приговор бывший директор Речного порта» намерен обжаловать в Верховном суде РБ.

Напомним, Речной порт «Уфа» – дочернее предприятие обанкротившегося Башкирского речного пароходства. В 2016 году четырехэтажное здание порта (площадь – 1,55 тыс.кв.м) было передано в залог Сбербанку. Вскоре долги предприятия были выкуплены Регфондом. Также инвесткомпании принадлежит право аренды до 2019 года землями речного порта (60 кв.м).

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