Экс-руководителя речного порта Уфы приговорили к четырем годам колонии

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», Артем Леонов, который возглавлял «Речной порт» еще в период 2014-2015 годах, приговорен к четырем годам за мошенничество. Его признали в том, что период управления предприятием он заключал фиктивные сделки стоимостью около 10 млн руб. по покупке топлива. Услуги однако оказаны не были, средства были использованы не по назначению. Сумму сделок суд признал ущербом, нанесенным предприятию.