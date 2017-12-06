Во Франции от онкологии скончался рок-музыкант Джонни Холлидей

Как пишет издание Dni.ru, еще в марте этого года артист на своей странице в одной из соцсетей писал, что проходит лечение от онкологии.
Тогда певец заверил поклонников, что для его жизни угроз нет.
О кончине музыканта в Сети написала его супруга Латиция. По ее словам, он ушел так же, как и прожил свою жизнь, с достоинством и мужеством.
Напомним, настоящее имя артиста звучит как Жан-Филипп Сме. Он родился в Париже15 июня 1943 года. К занятиям музыкой приступил еще в школьные годы. За карьеру сочинил свыше ста композиций. Диски артиста проданы во всем мире общим тиражом 110 миллионов экземпляров.