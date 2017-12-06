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Во Франции от онкологии скончался рок-музыкант Джонни Холлидей

6 декабря 2017, 15:57
Во Франции в возрасте 74-х лет умер от рака легких известный рок-исполнитель Джонни Холлидей.

Как пишет издание Dni.ru, еще в марте этого года артист на своей странице в одной из соцсетей писал, что проходит лечение от онкологии.

Тогда певец заверил поклонников, что для его жизни угроз нет.

О кончине музыканта в Сети написала его супруга Латиция. По ее словам, он ушел так же, как и прожил свою жизнь, с достоинством и мужеством.

Напомним, настоящее имя артиста звучит как Жан-Филипп Сме. Он родился в Париже15 июня 1943 года. К занятиям музыкой приступил еще в школьные годы. За карьеру сочинил свыше ста композиций. Диски артиста проданы во всем мире общим тиражом 110 миллионов экземпляров.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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