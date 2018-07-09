В Уфе управляющая компания хочет сэкономить сотни тысяч, а жильцы против

- На встрече действительно были я, как руководитель УК, г-жа Юнусова, глава администрации и депутат Госсобрания – Курултая, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина. Почему-то г-жа Юнусова забыла упомянуть полный состав встречи. А также тот факт, что на этой встрече мы договорились о том, что с подрядчиком, выбранным жильцами, мы в принципе готовы работать при соблюдении определенных условий. При этом на встрече не стоял разговор ни о сумме договора, ни об авансе, это все появилось на следующий день. В этой связи заявления г-жи Юнусовой выглядят по меньшей странно, – говорит руководитель ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы (Управляющая компания, УК) Артур Шагаргазин.