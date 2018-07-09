В Башкирии у «Патриотов России» оказался самый большой избирательный список

- Мы настроены решительно, - поделился планами Загир Хакимов. – Еще в январе мы объявили о начале патриотического призыва, обратились ко всем, кто думает о настоящем и будущем республики и страны и готов приложить усилия на благо общества. Честно говоря, мы сами не ожидали такого потока желающих присоединиться к нам. Так что даже не удалось включить в списки всех, кто заявил о готовности работать вместе с нами. Это говорит о том, что в республике много патриотов, которых объединяет ответственность за будущее земляков. На сегодняшний день у нас получился самый большой избирательный список, и мы намерены создать внушительную партийную фракцию в парламенте республики. Ставим задачу стать первыми по числу депутатов среди всех фракций в парламенте!