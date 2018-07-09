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В Башкирии отчим разозлился на плачущую девочку и избил ее до смерти

9 июля 2018, 12:35
Четырехлетняя девочка хотела спать, ее плач разозлил пьяного отчима и бил малышку до смерти. Мать считает, что ее муж в смерти дочери не виноват.

В ночь, когда убили девочку, семя отмечала день рождения матери. Пьяный гогот не давал малышке спать, и она от этого горько плакала. Ее плач раздражал отчима и он набросился на нее с кулаками. Проснувшиеся от криков и детского плача соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, но девочка скончалась до приезда полицейских, сообщает "КП-Уфа" со ссылкой на собственный источник.

По рассказам одной из соседок, к приезду полицейских девочка лежала вся избитая и в крови. Маме девочки было все равно, она даже не опечалилась и защищала своего мужа. “Кричала, что он не виноват”.

Соседи также сообщили, что мужчина уже давно поднимает руки на детей женщины. Кроме девочки, у нее есть девятилетний сын. Парочка часто выпивает и употребляет наркотики, а за детьми не следит. Несмотря на это, женщину не лишали материнских прав.

Мужчина и мать девочки задержаны.

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