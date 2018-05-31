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В Башкирии нетрезвая мама подожгла дом и избила сына

31 мая 2018, 17:40
Сотрудники МВД проводят проверку.

В бывшей столице Малой Башкирии произошло ЧП. В полицию Баймакского района поступил сигнал о том, что в Темясово мама двоих детей, подвыпив, подожгла дом и избила своего ребенка.

По сигналу тут же выехали участковый и следственно-оперативная группа.

- По предварительным данным, женщина, 1985 года рождения, снова поддалась алкогольной тяге, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Ее встреча со знакомыми сопровождалась спиртными напитками. Когда она поздно вечером вернулась домой, ее 12-летний ребенок уже спал, а 15-летний сын ходил по селу в поисках матери.

Женщина закрылась на ключ и не стала впускать своего старшего сына, потом она подожгла шторы и стала избивать младшего сына. Его брат взломал двери, и они вдвоем убежали из дома. Их приютили на время соседи.

- В настоящее время Отделом МВД России по Баймакскому району по данному факту проводится проверка, - сообщили в МВД по РБ. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 33-летняя женщина доставлена в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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