В Башкирии нетрезвая мама подожгла дом и избила сына

- По предварительным данным, женщина, 1985 года рождения, снова поддалась алкогольной тяге, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Ее встреча со знакомыми сопровождалась спиртными напитками. Когда она поздно вечером вернулась домой, ее 12-летний ребенок уже спал, а 15-летний сын ходил по селу в поисках матери.