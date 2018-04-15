В Уфе в магазине покупатель избил пенсионерку на глазах у внучки

На кадрах хорошо видно, как развивался конфликт, завязавшийся между молодым мужчиной и пожилой покупательницей, пришедшей в магазин с внучкой. Судя по всему, пенсионерка сделала ему замечание и в ответ услышала брань. Женщина ударила хама по губам, а он тут же нанес ей удар по корпусу – видимо, в печень. Пенсионерка рухнула как подкошенная, вместе с ней упала и внучка, которая закричала и стала звать на помощь.