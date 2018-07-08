Трудное счастье: дочь погибшей в огне журналистки из Уфы вновь обрела семью

- Он закончил УГНТУ (я всегда хотела умного мужа!), у него руки золотые, как у моего картатайки, он порядок любит, как моя нэнейка и я. Он веселый, как мой братишка и при этом строгий, как моя мамочка. Знаете, в нём я нашла всех, кого потеряла, всех, кого так люблю. Я приобрела снова всю свою семью только в одном человеке... Мамочка моя его очень полюбила бы, вот в этом я полностью уверена, они похожи характерами даже, - говорит Динара. Она всегда умела так красиво излагать свои мысли, что заслушаешься. А теперь с особым удовольствием старается красиво говорить о любимом человеке. - Он рассказал мне, что был раньше женат, что у него есть восьмилетний сын от первого брака. Но для меня не важно, где он работает, сколько получает, как и с кем жил до встречи со мной. Для меня он - мой мир, моя Вселенная,