Благополучный год: «Башнефть» поделилась планами устойчивого развития

Тагир Сафин также объяснил, каким образом происходит отбор объектов финансирования. По его словам, и «Башнефть», и правительство республики получают письма из муниципалитетов с просьбой о помощи. Из этих заявок отбираются объекты финансирования из средств фонда. Поскольку районы обращаются параллельно и в правительство, и в компанию, много времени в начале года уходит на согласование объектов, в результате чего сдвигаются сроки проектирования и строительства объектов. Для повышения эффективности процесса было предложено пересмотреть сроки рассмотрения заявок и составления договора на более ранний период.