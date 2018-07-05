Земфира выступила в Казани для болельщиков Чемпионата мира по футболу

4 и 5 июля — выходные дни для фестиваля болельщиков. В стране не проводятся матчи чемпионата мира, поэтому вместо трансляций на площадке фан-феста проходят мероприятия, попасть на которые можно, купив билет заранее. Напомним, матч за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии состоится в субботу.