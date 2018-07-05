mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Земфира выступила в Казани для болельщиков Чемпионата мира по футболу

5 июля 2018, 15:14
На Fifa Fan Fest выступили также Therr Maitz и Mujuice.

Как сообщает «Татар-информ», наша землячка, певица Земфира Рамазаноа выступила на площадке фан-феста в Казани. Она подарила болельщикам свои популярные хиты и поблагодарила всех «за этот чудесный вечер».

4 и 5 июля — выходные дни для фестиваля болельщиков. В стране не проводятся матчи чемпионата мира, поэтому вместо трансляций на площадке фан-феста проходят мероприятия, попасть на которые можно, купив билет заранее. Напомним, матч за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии состоится в субботу.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Земфира столицу Татарстана посетила вместе с Ренатой Литвиновой.

Материалы по теме
Земфире запретили выступать в двух городах страны из-за ЧМ-2018Земфира примерила платье от кутюрЗемфира вышла на сцену в Минске с российским триколором
#Зиля Аскерова#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48