Земфира вышла на сцену в Минске с российским триколором

Политический скандал с музыкально-спортивным оттенком разразился на днях на одной из главных сцен Минска. Певица Земфира Рамазанова вышла на сцену с российским флагом в руках, чем весьма убедила публику. Данный поступок, судя по словам певицы, был связан с ее желанием поздравить сборную России с блестяшей победой в ЧМ по футболу и с выходом в ¼ мундиаля.

Не выпуская триколор из рук, Земфира исполнила несколько песен. Фанаты в основном встретили поступок певицы восторженно, хотя и нашлись недовольные. Обращаясь к зрителям, Земфира радостно произнесла: «Мы победили!».

- По словам фанатов, они приехали из разных мест на нейтральную территорию, чтобы услышать голос любимого исполнителя, однако вместо этого получили хвалебные гимны в честь победы российской футбольной команды. На концерт пришли вовсе не российские болельщики, а жители Белоруссии и Украины, поэтому высказывание, по мнению юзеров, было крайне некорректно, - так подали данную новость украинские СМИ.