В Башкирии медсестру осудили за неправильное лечение ребенка

Однако ослушавшись рекомендаций, медсестра перепутала флаконы с лекарственными препаратами и ввела ребёнку нашатырный спирт. Мальчик в итоге получил химический ожог кишечника, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Состояние ухудшилось, его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там ему предстояла сложная операция. Мальчик длительное время лечился.