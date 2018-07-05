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В Башкирии медсестру осудили за неправильное лечение ребенка

5 июля 2018, 12:34
Женщина перепутала флаконы с лекарственными аппаратами, из-за чего трехлетний мальчик получил химический ожог кишечника.

Мировой судья по Ишимбаю и Ишимбайскому району вынес приговор в отношении 53-летней бывшей медсестры городской больницы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

В суде установлено, что в июне прошлого года в приемный покой больницы поступил 3-летний мальчик с проблемами желудочно-кишечного тракта. Врач наказал ммедсестре пооставить мальчику клизму.

Однако ослушавшись рекомендаций, медсестра перепутала флаконы с лекарственными препаратами и ввела ребёнку нашатырный спирт. Мальчик в итоге получил химический ожог кишечника, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Состояние ухудшилось, его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там ему предстояла сложная операция. Мальчик длительное время лечился.

По данному факту межрайонная прокуратура провела проверку в больнице, после которой 5 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью.

Суд приговорил ее к 2 годам ограничения свободы.

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