В Башкирии врач пойдет под суд за удаление матки пациентки при аборте

По данным следствия, врач в апреле 2013 года делала 32-летней пациентке аборт. Не проведя осмотр и не собрав нужные анализы, она дала указание врачу анестезиологу-реаниматологу по телефону через медсестру о введении наркоза пациентке. Зайдя в малую операционную, она сразу приступила к производству аборта, допустив перфорацию стенки матки а также повреждение кишечника. После перевода пациентки в большую операционную, в ходе расширенной операции для устранения осложнений ампутировала женщине матку при отсутствии медицинских показаний. При этом допустила не диагностированное повреждение мочеточника.