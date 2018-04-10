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В Уфе инвалида-колясочника переселили на девятый этаж нового дома

10 апреля 2018, 10:11
При том подъемники для маломобильных граждан в новом доме не работают.

Пенсионерка Анастасия Петровна Макарова с артрозом четвертой степени получила квартиру на девятом этаже по программе переселения из аварийного жилья. При этом в доме по ул. Коммунистическая не работают подъемники для маломобильных граждан, сообщают «Вести-Башкортостан». Женщина боится, что не сможет самостоятельно добраться до своей квартиры, которая находится в микрорайоне Затонский мост. Дом не приспособлен для маломобильных граждан не только из-за неработающих подъемников – в микрорайоне еще и отсутствуют пандусы. От оперативного комментария служба расселения столицы пока отказалась.

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