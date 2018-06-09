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В Башкирии укравший коляску ребенка-инвалида пойдет под суд

9 июня 2018, 17:03
Обвиняемый сознался в содеянном.

Житель деревни Матвеево Кушнаренковского района осужден по статье «Кража», сообщают «Вести-Башкортостан».

В мае текущего года мужчину украл из подъезда детскую инвалидную коляску. Стоимость ущерба составила 120 тысяч рублей. Супруга обвиняемого узнала, что коляску украли у инвалида-колясочника и вернула украденное потерпевшей.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и сообщил, что украл коляску для своего ребенка-инвалида. Мужчина ранее был осужден за кражу.

- На новую коляску у меня денег не было, коляску я украл, чтобы встретиться со своим ребенком, - заявил мужчина.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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