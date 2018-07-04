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Студента БашГУ осудили за попытку взлома сайтов госучреждений

4 июля 2018, 14:59
22-летний студент физико-математического отделения с помощью программ-вирусов пытался взломать сайты официальных ведомств Татарии и Пермского края.

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 22-летнего студента физико-технического института БашГУ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Молодого человека признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

В суде установили, что в июне и сентябре прошлого года фигурант уголовного дела, имеющий образование в сфере информационных технологий, с помощью программ-вирусов со своего ноутбука попытался взломать сайты официальных ведомств Пермского края и Республики Татарстан.

Однако сделать это ему не удалось, поскольку система безопасности интернет-ресурсов обнаружила программу и заблокировала ее.

Свою вину студент признал и заявил в суде, что сделал хакерскую атаку только лишь для того, чтобы понять способ работы защитных программ.

Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также конфисковал орудия преступления – 2 ноутбука «Asus» и 3 жестких диска.

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