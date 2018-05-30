В США хакера из Канады приговорили к пяти годам тюрьмы за взлом Yahoo

Американская прокуратура считает, что Карим Баратов работал на российские спецслужбы. Именно они заказали хакеру взлом почтовых аккаунтов и осуществление кибератаки на Yahoo. Так только за один 2014 год Баратов взломал порядка 500 000 учетных записей пользователей Yahoo.