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В США хакера из Канады приговорили к пяти годам тюрьмы за взлом Yahoo

30 мая 2018, 18:35
В суде американского города Сан-Франциско вынесли приговор канадцу казахстанского происхождения Кариму Баратову обвиняемому в киберпреступлениях.

Следствию удалось доказать, что 23-летний Баратов взломал систему IT-компании Yahoo. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».

Американская прокуратура считает, что Карим Баратов работал на российские спецслужбы. Именно они заказали хакеру взлом почтовых аккаунтов и осуществление кибератаки на Yahoo. Так только за один 2014 год Баратов взломал порядка 500 000 учетных записей пользователей Yahoo.

Суд приговорил хакера к пяти годам заключения. Кроме этого молодой человек должен выплатить компенсацию в размере 250 000 долларов.

Между тем, Кремль свою причастность к кибератаке на Yahoo не признает.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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