Грабители вскрыли банкомат и избили участкового, попытавшегося остановить взлом

Posted 28 апреля 2015, 09:00
Published 28 апреля 2015, 09:00
Modified 13 марта, 14:21
Updated 13 марта, 14:21
Неизвестные нанесли стражу порядка множественные телесные повреждения. Грабители скрылись до приезда правоохранителей, забрав из денежного хранилища всю наличность. Предположительно, преступники завладели табельным оружием участкового и передвигаются на двух белых автомобилях марки «Приора», имеющих регистрационные знаки — Р2222СУ 98 регион и С500КВ 174 регион.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, сегодня принимаются меры по раскрытию преступления и задержанию злоумышленников.
В Гафурийский район выехали министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Михаил Закомалдин и сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ.
Если вы можете помочь в раскрытии преступления, вы можете позвонить в дежурную часть по телефону: (347) 279-39-02 или по телефону доверия МВД по РБ: (347) 128. Анонимность гарантируется.