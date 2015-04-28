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Posted 28 апреля 2015, 09:00

Published 28 апреля 2015, 09:00

Modified 13 марта, 14:21

Updated 13 марта, 14:21

Грабители вскрыли банкомат и избили участкового, попытавшегося остановить взлом

28 апреля 2015, 09:00
Настоящая драма разыгралась в деревне Янгискаин Гафурийского района Башкирии во вторник в четыре часа утра. Здесь грабители под покровом ночи попытались вскрыть банкомат, принадлежащего коммерческому банку. Пресечь попытку взлома, судя по всему, попытался местный участковый. После того, как на место происшествия приехали полицейские оперативно-следственной группы, они обнаружили находящегося без сознания участкового оперуполномоченного.

Неизвестные нанесли стражу порядка множественные телесные повреждения. Грабители скрылись до приезда правоохранителей, забрав из денежного хранилища всю наличность. Предположительно, преступники завладели табельным оружием участкового и передвигаются на двух белых автомобилях марки «Приора», имеющих регистрационные знаки — Р2222СУ 98 регион и С500КВ 174 регион.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, сегодня принимаются меры по раскрытию преступления и задержанию злоумышленников.

В Гафурийский район выехали министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Михаил Закомалдин и сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ.

Если вы можете помочь в раскрытии преступления, вы можете позвонить в дежурную часть по телефону: (347) 279-39-02 или по телефону доверия МВД по РБ: (347) 128. Анонимность гарантируется.

#Происшествия#Новости
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