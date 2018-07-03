В Уфе будут проводить эвакуацию людей из торговых центров по графику

Вдобавок при этом отрабатывалась слаженность действий администраций торговых предприятий во время условных пожаров или других ЧС. С персоналом торговых помещений были проведены инструктажи по способам и приемам тушения пожаров огнетушителями и алгоритмам по сообщению о пожаре.