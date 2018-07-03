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В Уфе будут проводить эвакуацию людей из торговых центров по графику

3 июля 2018, 10:24
В июне уже прошли 26 таких мероприятий.

В Уфе спасатели совместно с городскими властями разработалили график проведения учебных тренировок по эвакуации людей из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Как выясняется, по этому графику в июне в торговых центрах столицы прошли учения в 26-ти торговых комплексах, в ходе которых были эвакуированы более 5700 посетителей и сотрудников.

- Особое внимание было обращено на работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, исправность источников противопожарного водоснабжения, свободное открывание запасных выходов из зданий, загромождение путей эвакуации различными предметами, - пояснили в ведомстве.

Вдобавок при этом отрабатывалась слаженность действий администраций торговых предприятий во время условных пожаров или других ЧС. С персоналом торговых помещений были проведены инструктажи по способам и приемам тушения пожаров огнетушителями и алгоритмам по сообщению о пожаре.

Подобные учения будут продолжать и впредь.

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