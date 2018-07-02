В некоторых регионах доля платы за ЖКХ превысила 15 процентов

Среди 15 "городов-миллионников" минимальный прирост совокупной платы за коммунальные ресурсы в 2018 году ожидается в Новосибирске (3,0 %), Нижнем Новгороде (2,9 %) и Казани (3,1 %), максимальный — в Уфе (6,9 %) и Екатеринбурге (5,9 %). Предельные индексы платы, установленные по регионам, в 2018 году были фактически превышены в 7 из 15 городов - Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске и Перми.