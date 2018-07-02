Спасатели и полицейские пройдут с рейдами по «диким» пляжам в Уфе

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, полиции и районных комиссий по делам несовершеннолетних устроили рейды по береговым зонам озера Теплое и реки Уфа. У этих мест несанкционированного летнего отдыха горожан печальная репутация – там гибнет ежегодно немало людей. Вот и в этом году на днях именно на «диком» пляже озера Теплого погиб 9-летний мальчик.