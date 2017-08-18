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В Уфе медики запретили купаться на главном пляже города

18 августа 2017, 14:34
В воде нашли повышенное содержание марганца и железа.

Специалистами «Центр гигиены и эпидемиологии РБ» на территории Уфы проведены лабораторные исследования проб воды водоемов.

В Кировском районе были взяты пробы воды реки Белой в районе пляжа «Солнечный», сообщает администрация города. По результатам исследования проб воды, на пляже «Солнечный» купаться запрещено. Согласно результатам лабораторных исследований, пробы воды водоема, не соответствуют требованиям СанПиН : в водоеме превышено содержание марганца и железа.

Специалисты центра гигиены предупреждают уфимцев, что купание в такой воде опасно для жизни и здоровья.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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