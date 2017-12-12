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В Уфе незаконно организовали платный пляж

12 декабря 2017, 16:27
С граждан за вход брали по 50 рублей.

ООО «Резидент» построило базу отдыха «Агидель» на арендованном участке на берегу реки Белой, при этом незаконно огородив забором часть пляжа и взимал входную плату в 50 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По закону граждане имеют право на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования.

Деятельность организации приостановлена на 30 суток после возбуждения административного дела по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту». Также прокуратура обязала компанию обеспечить доступ к береговой полосе и забор демонтировали.

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