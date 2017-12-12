В Уфе незаконно организовали платный пляж

ООО «Резидент» построило базу отдыха «Агидель» на арендованном участке на берегу реки Белой, при этом незаконно огородив забором часть пляжа и взимал входную плату в 50 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По закону граждане имеют право на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования.