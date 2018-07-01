Сборная России обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал

Тем не менее, основное время, как и дополнительные 15-минутные таймы закончились с этим ничейным счетом. Все определилось в серии послематчевых пенальти, в которой сборная России оказалась сильнее и удачливее. Последний сейв Акинфеева многие называют феноменальным, когда, казалось бы, уже пропущенный удар вратарь отбил в последний момент ногой, падая в сторону от мяча.