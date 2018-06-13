ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России

14 июня впервые в истории в России стартует чемпионат мира по футболу. Он откроется игрой Россия- Саудовская Аравия в Москве в 18.00 московского времени на стадионе «Лужники». А завершится финалом 15 июля на том же стадионе.
Мы публикуем полное расписание чемпионата.
Групповой этап
Четверг 14 Июня
18:00 мск
Группа A
Стадион Лужники, Москва
Россия - Саудовская Аравия
Пятница 15 Июня
15:00 мск
Группа A
Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Египет - Уругвай
18:00 мск
Группа B
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Марокко - Иран
21:00 мск
Группа B
Стадион Фишт, Сочи
Португалия - Испания
Суббота 16 Июня
13:00 мск
Группа C
Казань Арена, Казань
Франция - Австралия
16:00 мск
Группа D
Стадион Спартак, Москва
Аргентина - Исландия
19:00 мск
Группа C
Мордовия Арена, Саранск
Перу - Дания
22:00 мск
Группа D
Стадион Калининград, Калининград
Хорватия - Нигерия
воскресенье 17 Июня
15:00 мск
Группа E
Самара Арена, Самара
Коста-Рика - Сербия
18:00 мск
Группа F
Стадион Лужники, Москва
Германия - Мексика
21:00 мск
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
Бразилия - Швейцария
Понедельник 18 Июня
15:00 мск
Группа F
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
Швеция - Республика Корея
18:00 мск
Группа G
Стадион Фишт, Сочи
Бельгия - Панама
21:00 мск
Группа G
Волгоград Арена, Волгоград
Тунис - Англия
Вторник 19 Июня
15:00 мск
Группа H
Мордовия Арена, Саранск
Колумбия - Япония
18:00 мск
Группа H
Стадион Спартак, Москва
Польша - Сенегал
21:00 мск
Группа A
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Россия - Египет
Среда 20 Июня
15:00 мск
Группа B
Стадион Лужники, Москва
Португалия - Марокко
18:00 мск
Группа A
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
Уругвай - Саудовская Аравия
21:00 мск
Группа B
Казань Арена, Казань
Иран - Испания
Четверг 21 Июня
15:00 мск
Группа C
Самара Арена, Самара
Дания - Австралия
18:00 мск
Группа C
Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Франция - Перу
21:00 мск
Группа D
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
Аргентина - Хорватия
Пятница 22 Июня
15:00 мск
Группа E
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Бразилия - Коста-Рика
18:00 мск
Группа D
Волгоград Арена, Волгоград
Нигерия - Исландия
21:00 мск
Группа E
Стадион Калининград, Калининград
Сербия - Швейцария
Суббота 23 Июня
15:00 мск
Группа G
Стадион Спартак, Москва
Бельгия - Тунис
18:00 мск
Группа F
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
Республика Корея - Мексика
21:00 мск
Группа F
Стадион Фишт, Сочи
Германия - Швеция
воскресенье 24 Июня
15:00 мск
Группа G
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
Англия - Панама
18:00 мск
Группа H
Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Япония - Сенегал
21:00 мск
Группа H
Казань Арена, Казань
Польша - Колумбия
Понедельник 25 Июня
17:00 мск
Группа A
Самара Арена, Самара
Уругвай - Россия
17:00 мск
Группа A
Волгоград Арена, Волгоград
Саудовская Аравия - Египет
21:00 мск
Группа B
Стадион Калининград, Калининград
Испания - Марокко
21:00 мск
Группа B
Мордовия Арена, Саранск
Иран - Португалия
Вторник 26 Июня
17:00 мск
Группа C
Стадион Фишт, Сочи
Австралия - Перу
17:00 мск
Группа C
Стадион Лужники, Москва
Дания - Франция
21:00 мск
Группа D
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Нигерия - Аргентина
21:00 мск
Группа D
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
Исландия - Хорватия
Среда 27 Июня
17:00 мск
Группа F
Казань Арена, Казань
Республика Корея - Германия
17:00 мск
Группа F
Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Мексика - Швеция
21:00 мск
Группа E
Стадион Спартак, Москва
Сербия - Бразилия
21:00 мск
Группа E
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
Швейцария - Коста-Рика
Четверг 28 Июня
17:00 мск
Группа H
Волгоград Арена, Волгоград
Япония - Польша
17:00 мск
Группа H
Самара Арена, Самара
Сенегал - Колумбия
21:00 мск
Группа G
Мордовия Арена, Саранск
Панама - Тунис
21:00 мск
Группа G
Стадион Калининград, Калининград
Англия - Бельгия
Стадия плей-офф
(указаны команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах)
1/8 финала
30 июня
17:00 мск
Казань Арена, Казань
1C - 2D (W49)
21:00 мск
Стадион Фишт, Сочи
1A - 2B (W50)
1 июля
17:00 мск
Стадион Лужники, Москва
1B - 2A (W51)
21:00 мск
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
1D - 2C (W52)
2 июля
17:00 мск
Самара Арена, Самара
1E - 2F (W53)
21:00 мск
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
1G - 2H (W54)
3 июля
17:00 мск
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
1F - 2E (W55)
21:00 мск
Стадион Спартак, Москва
1H - 2G (W56)
Четвертьфиналы
6 июля
17:00 мск
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
W49 - W50 (W57)
21:00 мск
Казань Арена, Казань
W53 - W54 (W58)
7 июля
18:00 мск
Самара Арена, Самара
W55 - W56 (W59)
7 июля
21:00 мск
Стадион Фишт, Сочи
W51 - W52 (W60)
Полуфиналы
10 июля
21:00 мск
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
W57 - W58
11 июля
21:00 мск
Стадион Лужники, Москва
W59 - W60
Матч за 3-е место
14 июля
17:00 мск
Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Финал
15 июля
18:00 мск
Стадион Лужники, Москва