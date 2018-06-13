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ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России

13 июня 2018, 12:25
Публикуем расписание матчей.
Сюжет
ЧМ-2018

14 июня впервые в истории в России стартует чемпионат мира по футболу. Он откроется игрой Россия- Саудовская Аравия в Москве в 18.00 московского времени на стадионе «Лужники». А завершится финалом 15 июля на том же стадионе.

Мы публикуем полное расписание чемпионата.

Групповой этап

Четверг 14 Июня

18:00 мск

Группа A

Стадион Лужники, Москва

Россия - Саудовская Аравия

Пятница 15 Июня

15:00 мск

Группа A

Екатеринбург Арена, Екатеринбург

Египет - Уругвай

18:00 мск

Группа B

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Марокко - Иран

21:00 мск

Группа B

Стадион Фишт, Сочи

Португалия - Испания

Суббота 16 Июня

13:00 мск

Группа C

Казань Арена, Казань

Франция - Австралия

16:00 мск

Группа D

Стадион Спартак, Москва

Аргентина - Исландия

19:00 мск

Группа C

Мордовия Арена, Саранск

Перу - Дания

22:00 мск

Группа D

Стадион Калининград, Калининград

Хорватия - Нигерия

воскресенье 17 Июня

15:00 мск

Группа E

Самара Арена, Самара

Коста-Рика - Сербия

18:00 мск

Группа F

Стадион Лужники, Москва

Германия - Мексика

21:00 мск

Ростов Арена, Ростов-на-Дону

Бразилия - Швейцария

Понедельник 18 Июня

15:00 мск

Группа F

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

Швеция - Республика Корея

18:00 мск

Группа G

Стадион Фишт, Сочи

Бельгия - Панама

21:00 мск

Группа G

Волгоград Арена, Волгоград

Тунис - Англия

Вторник 19 Июня

15:00 мск

Группа H

Мордовия Арена, Саранск

Колумбия - Япония

18:00 мск

Группа H

Стадион Спартак, Москва

Польша - Сенегал

21:00 мск

Группа A

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Россия - Египет

Среда 20 Июня

15:00 мск

Группа B

Стадион Лужники, Москва

Португалия - Марокко

18:00 мск

Группа A

Ростов Арена, Ростов-на-Дону

Уругвай - Саудовская Аравия

21:00 мск

Группа B

Казань Арена, Казань

Иран - Испания

Четверг 21 Июня

15:00 мск

Группа C

Самара Арена, Самара

Дания - Австралия

18:00 мск

Группа C

Екатеринбург Арена, Екатеринбург

Франция - Перу

21:00 мск

Группа D

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

Аргентина - Хорватия

Пятница 22 Июня

15:00 мск

Группа E

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Бразилия - Коста-Рика

18:00 мск

Группа D

Волгоград Арена, Волгоград

Нигерия - Исландия

21:00 мск

Группа E

Стадион Калининград, Калининград

Сербия - Швейцария

Суббота 23 Июня

15:00 мск

Группа G

Стадион Спартак, Москва

Бельгия - Тунис

18:00 мск

Группа F

Ростов Арена, Ростов-на-Дону

Республика Корея - Мексика

21:00 мск

Группа F

Стадион Фишт, Сочи

Германия - Швеция

воскресенье 24 Июня

15:00 мск

Группа G

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

Англия - Панама

18:00 мск

Группа H

Екатеринбург Арена, Екатеринбург

Япония - Сенегал

21:00 мск

Группа H

Казань Арена, Казань

Польша - Колумбия

Понедельник 25 Июня

17:00 мск

Группа A

Самара Арена, Самара

Уругвай - Россия

17:00 мск

Группа A

Волгоград Арена, Волгоград

Саудовская Аравия - Египет

21:00 мск

Группа B

Стадион Калининград, Калининград

Испания - Марокко

21:00 мск

Группа B

Мордовия Арена, Саранск

Иран - Португалия

Вторник 26 Июня

17:00 мск

Группа C

Стадион Фишт, Сочи

Австралия - Перу

17:00 мск

Группа C

Стадион Лужники, Москва

Дания - Франция

21:00 мск

Группа D

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Нигерия - Аргентина

21:00 мск

Группа D

Ростов Арена, Ростов-на-Дону

Исландия - Хорватия

Среда 27 Июня

17:00 мск

Группа F

Казань Арена, Казань

Республика Корея - Германия

17:00 мск

Группа F

Екатеринбург Арена, Екатеринбург

Мексика - Швеция

21:00 мск

Группа E

Стадион Спартак, Москва

Сербия - Бразилия

21:00 мск

Группа E

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

Швейцария - Коста-Рика

Четверг 28 Июня

17:00 мск

Группа H

Волгоград Арена, Волгоград

Япония - Польша

17:00 мск

Группа H

Самара Арена, Самара

Сенегал - Колумбия

21:00 мск

Группа G

Мордовия Арена, Саранск

Панама - Тунис

21:00 мск

Группа G

Стадион Калининград, Калининград

Англия - Бельгия

Стадия плей-офф

(указаны команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах)

1/8 финала

30 июня

17:00 мск

Казань Арена, Казань

1C - 2D (W49)

21:00 мск

Стадион Фишт, Сочи

1A - 2B (W50)

1 июля

17:00 мск

Стадион Лужники, Москва

1B - 2A (W51)

21:00 мск

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

1D - 2C (W52)

2 июля

17:00 мск

Самара Арена, Самара

1E - 2F (W53)

21:00 мск

Ростов Арена, Ростов-на-Дону

1G - 2H (W54)

3 июля

17:00 мск

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

1F - 2E (W55)

21:00 мск

Стадион Спартак, Москва

1H - 2G (W56)

Четвертьфиналы

6 июля

17:00 мск

Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород

W49 - W50 (W57)

21:00 мск

Казань Арена, Казань

W53 - W54 (W58)

7 июля

18:00 мск

Самара Арена, Самара

W55 - W56 (W59)

7 июля

21:00 мск

Стадион Фишт, Сочи

W51 - W52 (W60)

Полуфиналы

10 июля

21:00 мск

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

W57 - W58

11 июля

21:00 мск

Стадион Лужники, Москва

W59 - W60

Матч за 3-е место

14 июля

17:00 мск

Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Финал

15 июля

18:00 мск

Стадион Лужники, Москва

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