К пенсионной реформе разработаны дополнения

В Орловской области на общественном обсуждении реформы предложили привлекать бизнесменов к административной ответственности за установление возрастных рамок при приеме на работу, а также увольнять сотрудников старше 50 лет. В том числе для нарушителей этого запрета предложили ввести уголовную ответственность. Также на встрече обсудили неэффективную балльную систему начисления пенсии и предложили от нее отказаться.