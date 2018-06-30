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К пенсионной реформе разработаны дополнения

30 июня 2018, 15:11
Основной проблемой является отсутствие рабочих мест для пожилых.

Партия пенсионеров РФ одобрила увеличение пенсионного возраста, но внесла некоторые поправки к реформе, сообщает «Rostovgazeta.ru».

В Орловской области на общественном обсуждении реформы предложили привлекать бизнесменов к административной ответственности за установление возрастных рамок при приеме на работу, а также увольнять сотрудников старше 50 лет. В том числе для нарушителей этого запрета предложили ввести уголовную ответственность. Также на встрече обсудили неэффективную балльную систему начисления пенсии и предложили от нее отказаться.

На круглом столе в Минводах участники выработали 15 дополнений к новой реформе. Один из участников встречи заявил, что властям нужно создать условия, при которых бизнесмены будут заинтересованы в предоставлении работы гражданам старше 60 лет.

Высказывалось мнение о том, что главной проблемой в России при реформе остается отсутствие рабочих мест для пожилых людей, которым приходится менять знакомую сферу деятельности и переходить на физический труд.

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