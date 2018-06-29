Минтруда: В Башкирии пенсионная реформа добавит 1,5 тысячи работников

- А почему вы не говорите о том, что данные вакансии – это в основном рабочие профессии, которые могут не всем подходить по состоянию здоровья или из-за других причин? – прозвучал вопрос от общественников. Ответа на этот вопрос не последовало. Видимо, предполагалось, что ответом может стать пояснение о перепрофилировании работников.