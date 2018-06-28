В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона

С 2014 по 2017 годы заведующая садиком в Демском районе Уфы требовала от учителей взятки за начисление повышенных премий и попустительство по службе. Сотрудники отдавали ей деньги в день выплаты премий. Общая сумма взяток составила более 500 тысяч рублей.