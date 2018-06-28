mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона

28 июня 2018, 11:46
Сумма взяток с воспитателей превысила 500 тысяч рублей.

43-летнюю бывшую заведующую детским садом осудили по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2014 по 2017 годы заведующая садиком в Демском районе Уфы требовала от учителей взятки за начисление повышенных премий и попустительство по службе. Сотрудники отдавали ей деньги в день выплаты премий. Общая сумма взяток составила более 500 тысяч рублей.

Также в 2017 году заведующая получила подарочные сертификаты в магазины бытовой техники и косметики стоимостью 16 тысяч рублей от родителей за зачисление их детей в садик.

Суд приговорил женщину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок 2 года и 3 месяца, а также оштрафовал на сумму 200 тысяч рублей.

Материалы по теме
В Башкирии обвинили заведующую детсадом в поборах и покупке алкоголяВ Башкирии заведующую детсада оштрафовали за поборыВ Уфе бывшую заведующую детсадом осудят за поборы с сотрудников и взятки
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48