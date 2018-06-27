Обман зрения: В Башкирии многодетным семьям дали землю под застройку в лесу

- Когда нам выдавали извещение о предоставлении земельных участков, секретарь в администрации района сказала, что если мы не придем и не откажемся от участков в течение 20 дней, значит, мы автоматически соглашаемся, в итоге почти все оказались в такой же ситуации, как наша семья. Дело было зимой, тогда туда доехать и толком посмотреть, что там да как, возможности не было, - рассказала Медиакорсети Галина. – Вдобавок дело в том, что у многих старшие дети уже в подростковом возрасте, так что если откажешься и тебя снова поставят в очередь, замены можно уже и не дождаться.