Многодетные семьи получат новые льготы по ипотеке после звонка Путину

Тут на экран вывели министра финансов. Антон Силуанов пояснил, что основная задача правительства – сделать ипотеку доступной для всех граждан. Сейчас средняя ставка по ипотеке – 9,73%, сказал он, а раньше это была двузначная цифра. Но с Владимиром Путиным согласился.