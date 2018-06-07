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Многодетные семьи получат новые льготы по ипотеке после звонка Путину

7 июня 2018, 16:58
Он поручил правительству поправить ошибку в постановлении о ставке по ипотеке.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин дал поручение правительству поправить постановление правительства, которое определяет меры поддержки семьям для улучшения жилищных условий.

Житель Иваново Дмитрий Верховских в прямом эфире попросил Путина изменить решение правительства о льготах при рождении второго ребенка, в нем такие семьи могут рассчитывать на 6-процентную ипотеку. У Дмитрия многодетная семья, и он смог получить ипотечный кредит только под 13%.

- Нельзя ли там поправить и написать: «при рождении второго и последующих детей»? – спросил глава многодетной семьи.

- Я хочу расстроить министерство финансов, это ошибочное решение, его надо поправить, - сказал Владимир Путин. – Это примерно 9 миллиардов рублей, небольшие деньги, если говорить о поддержке многодетных семей и решении демографических проблем. Мы это сделаем. Мы поправим.

Тут на экран вывели министра финансов. Антон Силуанов пояснил, что основная задача правительства – сделать ипотеку доступной для всех граждан. Сейчас средняя ставка по ипотеке – 9,73%, сказал он, а раньше это была двузначная цифра. Но с Владимиром Путиным согласился.

- Как только что вы дали поручение, мы постановление правительства примем, - сказал министр финансов Антон Силуанов.

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