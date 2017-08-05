Земли многодетным семьям: правительство Башкирии опять отличилось

Помимо нашей республики такие сведения также не предоставили республики Крым, Калмыкия, Тыва, Дагестан, Алтайский и Ставропольский края, Воронежская, Ивановская, Рязанская, Тульская, Магаданская, Самарская, Курганская, Еврейская автономная области, а также Чукотский автономный округ. Эти факты выявили активисты Общероссийского народного фронта. Они изучили, как в регионах исполняется поручение президента РФ об улучшении жилищных условий многодетных семей, в частности, как идет предоставление им земельных участков под строительство дома.
Анализ собранных данных показал, что в 2015 г. субъекты РФ и муниципальные образования предоставили многодетным семьям около 75 тыс. участков, в 2016 г. – 73 тыс. По состоянию на 1 января 2017 г., в 80 субъектах РФ заявление на получение земельного участка подало более полумиллиона многодетных семей.
При этом одним из главных препятствий к тому, чтобы получатели земли могли использовать ее по прямому назначению, остается крайне слабое обеспечение участков инфраструктурой. Мониторинг ОНФ показал, что лишь половина земельных участков хотя бы частично обеспечены «благами цивилизации» – электричеством, дорогами и т.д. Меньше всего случаев, когда к участку подведены вода и газ.
Такое отношение, когда землю под жилье для многодетных семей предоставляют на краю оврагов, берегах болот и прочих крайне неприспособленных для этого участках (на это не раз обращали внимание активисты ОНФ) и не обеспечивают необходимой для нормальной жизни инфраструктурой, привело к тому, что увеличилось число отказов от земельных участков. Если в 2015 г. от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья, то в 2016 г. – уже каждая пятая.
- Это неудивительно: многодетные семьи зачастую после получения земельного участка сталкиваются с тем, что надо искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу – это им уж точно не по карману. В результате получается, что земля какая-никакая вроде есть, а жить по-прежнему негде,
- заявила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.- Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств на инфраструктуру. Но тогда или давайте людям участки там, где она уже имеется, а не за тридевять земель от цивилизации, или признайте неспособность выполнить поручение президента. Зачем это лукавство: вот вам обещанный участок, а дальше как хотите? Речь идет о многодетных семьях, и задача чиновников – оказать им помощь, а не свести исполнение поручения к формализму и издевательству над людьми. Мы направим результаты мониторинга в правительство РФ и Минстрой России и просим глав регионов держать этот важный вопрос у себя на контроле.
Напомним, что в прошлом году Медиакорсеть неоднократно поднимала эту проблему, когда правительство региона пыталась на законодательном уровне принять поправки в закон "О земельных отношения", которые предусматривали ограничения отдельным категориям многодетных семей в праве на получение бесплатного земельного участка под строительство жилья. Напомним, что жаркая дискуссия вокруг этого теперь уже скандального законопроекта шла в течение всего 2016 года. Мы пристально следили за тем, как разворачивались жаркие споры в самом депутатском корпусе и в обществе. В итоге спорный закон был принят в конце прошлого года. Но вопросов после его принятия осталось больше чем ответов.
Что касается инфраструктуры и средств выделяемых на нее из бюджета, напомним ответ, который мы получили в прошлом году из Госкомитета республики по строительству и архитектуре. В нем было отмечено, что в течение ближайших 4-х лет ежегодная потребность в финансировании строительства инженерной инфраструктуры для земельных участков, предусмотренных для многодетных семей, составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Выделяемых средств из бюджета республики явно недостаточно. Уровень обеспеченности таких участков инженерными сетями крайне низкий: 2,5% по канализации, 10,5% - водоснабжению, 8% - газоснабжению, 41,7% - электроснабжению и 51% - дорожной инфраструктуре. Из общего количества участков, предоставленных многодетным семьям, строительство ведется только на 3779 участках (16,4% от общего количества). В письме, подписанном первым заместителем председателя госстроя РБ Николаем Гавва, было сказано, что проблема находится на контроле у правительства республики и для ее решения ведется, в том числе, и поиск внебюджетных средств.