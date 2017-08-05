Земли многодетным семьям: правительство Башкирии опять отличилось

- заявила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.- Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств на инфраструктуру. Но тогда или давайте людям участки там, где она уже имеется, а не за тридевять земель от цивилизации, или признайте неспособность выполнить поручение президента. Зачем это лукавство: вот вам обещанный участок, а дальше как хотите? Речь идет о многодетных семьях, и задача чиновников – оказать им помощь, а не свести исполнение поручения к формализму и издевательству над людьми. Мы направим результаты мониторинга в правительство РФ и Минстрой России и просим глав регионов держать этот важный вопрос у себя на контроле.