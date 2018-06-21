Завещание фронтовички: после смерти 92-летней уфимки остались книги и долги

Как-то мы стали свидетелями воздушного боя. «Мессеров» было больше, и мы из окопов смотрели со слезами, как они сбивали наших «ястребков». А один наш такую им карусель устроил — то упадет до земли, будто его сбили, то взмоет вверх и налетает на них, как молодой кочет. Но потом, видимо, у него кончились боезапасы, и он пошел в лоб и клюнул «мессера». Оба полетели вниз. Из «ястребка» выпал летчик на парашюте, его отнесло на нейтральную территорию чуть ближе к нашим окопам. Видим, летчик побежал к нашим окопам, а потом упал. Должно быть, потерял сознание, потому что получил сильные ожоги. Парашют развевало ветром. К месту падения бежали и мы, и фашисты. Бой за летчика шел до вечера.