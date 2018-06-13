В Уфе скончалась легендарная фронтовичка и журналистка Галина Осташевская

Если бы не это событие, кто знает, сколько бы могла Галина Андреевна еще прожить. Несмотря на маленький рост и хрупкие черты, в ней был прочный стержень, который помогал преодолевать многие испытания. Но этот последний бой – с мошенницей и государственной системой, которая, по сути, покрывала преступницу, она все-таки не пережила. После эмоционального телефонного разговора с Ларкиной, спросившей насмешливо: "Ты еще живая?", Галина Андреевна от ужаса упала и получила сложный перелом. Перенесла несколько операций и около трех лет уже больше не могла ходить. Просто сидела в кровати и постоянно о чем-то думала, изредка делясь воспоминаниями и переживаниями с двумя ухаживавшими за ней женщинами и редкими гостями. Помощницы расчесывали ей волосы и седовласая пожилая, но по-прежнему высоко державшая голову женщина подолгу смотрела на свои старые фотографии и фронтовые награды.