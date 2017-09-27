Сергей Семак: Сборная России может выиграть ЧМ-2018 по футболу

- Мечтать надо всегда, - сказал Сергей Семак, - Россия может им обладать меньше, чем через год. Вспомните, в свое время Дания стала чемпионом, при этом не самая сильная команда. И именно Дания тогда стала для многих мальчишек примером и толчком для того, чтобы заниматься футболом. Или вспомните сборную Исландии на чемпионате Европы. Футбол - это спорт, а котором могут быть сильные и не очень команды, но результат - он непредсказуем.