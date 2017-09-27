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Сергей Семак: Сборная России может выиграть ЧМ-2018 по футболу

27 сентября 2017, 14:43
Главный тренер ФК "Уфа" и посол чемпионата мира по футболу Сергей Семак сегодня участвует в туре Кубка FIFA в Уфе.
Сюжет
ЧМ-2018

Главный тренер ФК "Уфа" и посол чемпионата мира по футболу Сергей Семак сегодня участвует в туре Кубка FIFA в Уфе. Главный футбольный трофей представили журналистам. Мы спросили Сергея Семака:

- Если помечтать, то когда сборная России сможет стать обладателем этого трофея и что для этого нужно?

- Мечтать надо всегда, - сказал Сергей Семак, - Россия может им обладать меньше, чем через год. Вспомните, в свое время Дания стала чемпионом, при этом не самая сильная команда. И именно Дания тогда стала для многих мальчишек примером и толчком для того, чтобы заниматься футболом. Или вспомните сборную Исландии на чемпионате Европы. Футбол - это спорт, а котором могут быть сильные и не очень команды, но результат - он непредсказуем.

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