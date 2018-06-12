В Парке лесоводов в Уфе открыли футбольное поле по программе УЕФА

Сегодня в Парке лесоводов Башкирии в Уфе открыли футбольное поле с искусственным газоном размером 40 на 20 метров. Оно появилось благодаря инициативе уфимцев. Деньги на газон в размере около двух миллионов рублей выделил Российский футбольный союз по программе УЕФА «Хет-трик».