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В Уфе воссоздали разрушенный ранее «Дом Бушмариных»

9 июня 2018, 11:36
В 2006 году объект культурного наследия был снесен.

После разрушения на его месте появился торговый павильон. Но через несколько лет уже несуществующему зданию присвоили статус объекта культурного наследия. В декабре 2016 года мэрия Уфы выставила участок на пересечении Кирова и Ленина на торги. Условием заключения договора было обязательство застройщика восстановить памятник культурного наследия.

Ирек Ялалов поблагодарил строителей и реставраторов, которые в короткие сроки проделали огромный объем работ, воссоздали утраченное здание, добились достоверности.

Глава Уфы также отметил, что это первый опыт в Башкирии в деле восстановления разрушенных памятников и добавил, что работа по восстановлению утраченных памятников архитектуры в городе будет продолжена.

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