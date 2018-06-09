В Уфе воссоздали разрушенный ранее «Дом Бушмариных»

После разрушения на его месте появился торговый павильон. Но через несколько лет уже несуществующему зданию присвоили статус объекта культурного наследия. В декабре 2016 года мэрия Уфы выставила участок на пересечении Кирова и Ленина на торги. Условием заключения договора было обязательство застройщика восстановить памятник культурного наследия.
Ирек Ялалов поблагодарил строителей и реставраторов, которые в короткие сроки проделали огромный объем работ, воссоздали утраченное здание, добились достоверности.
Глава Уфы также отметил, что это первый опыт в Башкирии в деле восстановления разрушенных памятников и добавил, что работа по восстановлению утраченных памятников архитектуры в городе будет продолжена.