В Башкирии открылся экономический форум «Зауралье-2018»

Свои инвестпроекты представили такие крупные компании, как АО «Бурибаевский ГОК», ООО «Башкирская медь» и другие. На выставке были презентованы технические возможности инвестиционного портала Башкортостана, в частности, интерактивной карты инвестиционных площадок.