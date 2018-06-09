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В Башкирии открылась мемориальная доска еще одному герою Советского союза

9 июня 2018, 10:16
Куддус Латыпов – последний герой из Башкирии, который скончался в 2016 году.

7 июня в средней образовательной школе имени Х.Я.Фаткуллина с. Дуван-Мечетлино состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Героя Советского Союза Куддуса Латыпова, сообщили в пресс-службе Мечетлинского района республики.

В 1937 году он окончил в этой школе семь классов. На счету Героя Советского Союза Куддуса Латыпова – 22 уничтоженных танка, 40 автомашин, 5 самолетов, 2 железнодорожных эшелона с оружием, боеприпасами и военной техникой противника. Он подавил 9 артиллерийских батарей, уничтожил до 450 солдат и офицеров врага. Это данные приведены в наградном листе Куддуса Латыпова.

Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Умер последний Герой Советского Союза из Башкирии 23 декабря 2016 года.

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