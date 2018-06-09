В Башкирии открылась мемориальная доска еще одному герою Советского союза

В 1937 году он окончил в этой школе семь классов. На счету Героя Советского Союза Куддуса Латыпова – 22 уничтоженных танка, 40 автомашин, 5 самолетов, 2 железнодорожных эшелона с оружием, боеприпасами и военной техникой противника. Он подавил 9 артиллерийских батарей, уничтожил до 450 солдат и офицеров врага. Это данные приведены в наградном листе Куддуса Латыпова.