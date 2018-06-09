Терминал аэропорта «Уфа» отремонтируют за 2,2 миллиарда рублей

8 июня в доме республики Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором «Ютэйр» Андреем Мартиросовым, сообщили в пресс-службе главы республики.
Глава сообщил, что в текущем году начнется стройка терминала внутренних воздушных линий, которая обойдется в 2,2-2,4 миллиарда рублей. На строительство есть и ресурсы, и проект. Вероятнее всего, стройка начнется в июле-августе.
Также Рустэм Хамитов упомянул о развитии ремонтной базы в аэропорту «Уфа». На протяжение шести лет для ремонта авиационной техники используется ангар. Возможно, будет новое строительство производственных площадок на территории аэропорта.