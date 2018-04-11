Аэропорт «Уфа» заслужил премию «Крылья России-2018»

- Наша цель – оставаться одним из лучших аэропортов страны с пассажиропотоком от 2 до 4 млн. человек в год. Наши приоритеты: обеспечение высочайшей безопасности полетов, развитие всех сервисов и высокое качество обслуживания пассажиров. И эта награда говорит о том, что мы придерживаемся верного курса, - подчеркнул Александр Андреев.