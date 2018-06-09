mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Продукция БСК прошла европейскую сертификацию

9 июня 2018, 12:15
Башкирская содовая компания успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта FEMAS.

Соответствие стандарту FEMAS означает, что пищевая сода БСК отвечает критериям безопасности и качества европейского законодательства. Предприятие ежегодно подтверждает соответствие выпускаемого бикарбоната натрия европейским стандартам, ведь гидрокарбонат широко применяется в производстве кормов для животноводства.

Для проведения инспекции приглашаются признанные европейские эксперты по сертификации. В этом году на предприятии побывали эксперты Барри Джон Харрисон («Kiwa PAI»,Великобритания) и Коллин Хаман (ООО» МЕЛС Консалтинг», Россия). Барри Джон Харрисон с удовлетворением отметил крупномасштабную модернизацию, которая полным ходом идет на производстве пищевой соды, а также тот факт, что БСК самая крупная из всех компаний, на которых ему доводилось поработать.

Материалы по теме
БСК демонстрирует свои достижения на выставке Газ. Нефть. Технологии 2018БСК считает заявление о строительстве завода в Казахстане непроработаннымКак в Башкирии дети сотрудников БСК проведут лето
#Новости#Надежда Валитова#Технологии
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48