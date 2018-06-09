Продукция БСК прошла европейскую сертификацию

Для проведения инспекции приглашаются признанные европейские эксперты по сертификации. В этом году на предприятии побывали эксперты Барри Джон Харрисон («Kiwa PAI»,Великобритания) и Коллин Хаман (ООО» МЕЛС Консалтинг», Россия). Барри Джон Харрисон с удовлетворением отметил крупномасштабную модернизацию, которая полным ходом идет на производстве пищевой соды, а также тот факт, что БСК самая крупная из всех компаний, на которых ему доводилось поработать.