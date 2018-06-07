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Как в Башкирии дети сотрудников БСК проведут лето

7 июня 2018, 11:12
Башкирская содовая компания направит 16 миллионов рублей на организацию летнего отдыха.

Этим летом дети сотрудников предприятия проведут свои каникулы в живописных уголках Башкирии, сообщили в компании. Для тех, кто не может представить отдых без веселой лагерной жизни, душевных песен у костра, спортивных состязаний и творческих вечеров, распахнут двери оздоровительные лагеря «Горный воздух», «Дружба» и «Красноусольский «Дубки».

Тем, кому необходимо поправить свое здоровье, предприятие приготовило программы в санатории-профилактории «Ольховка». Путевки «Мать и дитя» очень востребованы среди работников компании.

Увеличится и количество отдыхающих, ведь детей и их родителей ждет приятный сюрприз – по четыре заезда в лагерь.

- В среднем стоимость путевки в лагерь составляет 23 тысячи рублей. Работники компании оплачивают только 10% от стоимости. Детей ждет пятиразовое питание, комфортабельные условия проживания, различные мероприятия, веселое и незабываемое лето, - говорит директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов. - Ежегодно компания вкладывает значительные средства в организацию полноценного летнего отдыха детей работников предприятия.

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