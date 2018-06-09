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Главе Башкирии предложили создать новое предприятие во время награждения

9 июня 2018, 10:56
Всего государственных наград были удостоены в этот раз 49 представителей различных профессий.

Накануне, 8 июня, в Уфе орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями были награждены 49 работников различных отраслей (список награжденных). Награды вручил лично глава Башкирии Рустэм Хамитов.

- Конечно же, у нас ещё много нерешённых вопросов, тем, которые нужно обсуждать и продвигать вперёд. Вчера об этом говорил и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время своей прямой линии с населением, гражданами страны. Конечно, мы понимаем, что ещё многое нужно делать в части образования, здравоохранения, решения социальных вопросов, развития науки, культуры, - обратился Рустэм Хамитов к аудитории и призвал всех жителей республики к мобилизации и сплоченности.

Примечательно, что в отличие от других церемоний награждения на сей раз один из награжденных – заместитель генерального директора АО «Опытный завод Нефтехим» Фарит Арсланов воспользовался возможностью пообщаться с главой Башкирии и предложил создать в республике предприятие по выпуску уникальных химреагентов для нефтепереработки, которые в настоящее время производятся и закупаются только за рубежом.

Рустэм Хамитов пообещал изучить данный вопрос и при необходимости оказать поддержку для реализации интересной идеи.

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