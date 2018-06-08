В Башкирии суд постановил выселить фронтовичку из квартиры

Пенсионерка Любовь Тупикина взяла кредит под залог недвижимости, но второпях подписала еще и другой договор — купли-продажи квартиры. Она считает, что имело место мошенничество, но не может это доказать. Началась эта печальная история с того, что приветливые консультанты в торговом центре возле дома пригласили ее попробовать сыграть на бирже, помогли оперативно оформить займ. Игра на бирже не удалась, и у женщины образовался долг. Теперь ее вынуждают расстаться с жильем, в месте с ней страдает и мама-фронтовичка.