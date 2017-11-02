В Уфе чиновники решили проблему "умершего" фронтовика после огласки в СМИ

Сегодня радиостанция "Эхо Москвы" в Уфе сообщила об истории ветерана войны, инвалида-колясочника Сергея Назарова. Его дочь Валентина Черникова рассказала о странной ситуации, в которой оказался ее отец. Сначала с его банковской карты сняли его пенсию по письму управления пенсионного фонда, а потом к нему домой пришли представители УФМС для того, чтобы проверить, что ветеран жив. Проверяющие сообщили дочери, что ее отец числится умершим в базе данных УФМС.