В Башкирии построят две новые молочные кухни

Об этом в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета Башкирии за 2017 год сообщила министр финансов РБ Рида Субханкулова.
Ей задали вопрос, будет ли увеличена сумма расходов бюджета на обеспечение специальным питанием матерей, беременных женщин и детей до 3 лет.
- В прошлом году на эти цели было потрачено около 120 миллионов рублей, - сказала Рида Субханкулова. - В 2018 году будет до 200 миллионов. В том числе бюджет поддержит строительство двух молочных кухонь в Стерлитамаке и Нефтекамске, сказала министр финансов. - Пока молочная кухня есть только в Уфе, - пояснила она. - Чтобы не порошковое детское питание мамы получали, а качественный кефир, творог, мы поддерживаем и это направление. На оборудование для новых молочных кухонь выделят по 20 миллионов рублей.
Напомним, в Уфе на данный момент работают три молочные кухни.