Молочные фальсификаты – не опасно ли покупать сыр и масло в магазинах?

- Фальсифицируют, как правило, дорогостоящие продукты, такие, как сыр и масло. Так произошло с нашим маслом, которое называется «Белебеевское». В апреле в мелкой рознице и на рынках появилось масло «Башкирское», являющееся копией с аналогичным дизайном. Вместо нашего сливочного масла, выпущенного по ГОСТу, внутри упаковки находился растительно-сливочный продукт, который к тому же не соответствовал заявленным нормативам. Производителем был ИП Богачев О. В., зарегистрированный в Самарской области. По факту фальсификации к нам уже обратилось несколько потребителей. Жаль, что не существует конкретной статьи в законодательных кодексах, чтобы избавиться от этой продукции не только в одной торговой сети, но и сразу во всех точках продаж, - сказала Анна Ведерникова, директор по маркетингу и продажам, член Совета директоров ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат".