Молочные фальсификаты – не опасно ли покупать сыр и масло в магазинах?

Молочная продукция – неотъемлемая составляющая рациона питания. В Башкирии её любят особенно: за последний год показатель потребления молока составил 315 кг на душу населения при норме 325 кг (а по России 239 кг). Мы привыкли покупать в магазинах свежие, вкусные, а главное качественные продукты и хотим, чтобы заявленный состав, а в идеале и картинка на упаковке, соответствовали реальному положению дел. Но, как говорится, доверяй, но проверяй - по данным Роспотребнадзора, Башкирия вошла в Топ-10 регионов по числу фальсификации молочной продукции. Опасна ли такая продукция для здоровья и как с ней бороться? Эти вопросы обсуждали участники круглого стола, посвящённого безопасности башкирской молочной продукции.
Роспотребнадзор обнаружил 25 производителей фальсификатов на полках магазинов, 6 из которых - республиканские, остальные из других регионов. Большое количество «приезжих» продуктов объясняется тем, что Башкирия - территория, где продавать такую продукцию экономически выгодно. Поэтому регионы пытаются вытеснить местного производителя, зачастую нерыночными методами.
- Потребитель должен понимать, что если он купил местную молочную продукцию, то он фактически обезопасил себя, - комментирует коммерческий директор ООО «Уфагормолзавод» Дмитрий Иванов. – Другое дело, что большое количество фальсифицированной продукции находят в школах, детсадах и больницах. Все потому, что в рамках госзакупок в республике проходят тендеры и аукционы, а предприятия, производящие подобные продукты, запрашивают меньшие цены. Кроме того, в контрактной системе отсутствуют требования по качеству продукции, учитываются только производительные возможности организации.
Ввиду такого положения дел Роспотребнадзор стал чаще проверять производителей, поставляющих продукцию в детские сады – теперь плановые проверки осуществляется каждые три месяца. Полномочия мониторинга качества продукции также имеются и у Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
- Государственный комитет ведет постоянный контроль, у нас есть своя лаборатория. Мы рассматриваем обращения граждан, а также работаем в рамках госзаданий. Происходит это так – комитет заключает соглашение с бюджетными организациями, выделяя денежные средства на закупку продукции у поставщиков. Затем мы проверяем ее качество и в случае выявления нарушений накладываем на предприятие штраф. Оно попадает в реестр недобросовестных поставщиков, а данный факт получает огласку в СМИ. Что касается работы с обращениями граждан, то тут хотелось бы отметить низкую социальную активность общественности. Мы призываем людей быть ответственными и сообщать об обнаруженных на полках фальсификатах, - отметил Нияз Фазылов, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
Большую роль в мониторинге качества играют не только государство и потребитель, но и общественные организации. Порой производителя нужно защищать от фальсификации так же, как и покупателя. Этим занимается НО «Молочный союз России», который координирует деятельность производителей и переработчиков молочной продукции, защищает и представляет их интересы. Участие в нем добровольное, членами союза являются крупные предприятия. В их числе и Белебеевский молочный комбинат, который совсем недавно стал жертвой аферистов.
- Фальсифицируют, как правило, дорогостоящие продукты, такие, как сыр и масло. Так произошло с нашим маслом, которое называется «Белебеевское». В апреле в мелкой рознице и на рынках появилось масло «Башкирское», являющееся копией с аналогичным дизайном. Вместо нашего сливочного масла, выпущенного по ГОСТу, внутри упаковки находился растительно-сливочный продукт, который к тому же не соответствовал заявленным нормативам. Производителем был ИП Богачев О. В., зарегистрированный в Самарской области. По факту фальсификации к нам уже обратилось несколько потребителей. Жаль, что не существует конкретной статьи в законодательных кодексах, чтобы избавиться от этой продукции не только в одной торговой сети, но и сразу во всех точках продаж, - сказала Анна Ведерникова, директор по маркетингу и продажам, член Совета директоров ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат".
Растительные продукты не опасны для здоровья. Неживотные ингредиенты в определённых количествах в качественном продукте могут быть даже полезны, их наличие лишь влияет на его себестоимость. Но покупатель должен знать, что он кладёт в корзину, чтобы не было эффекта обманутых ожиданий. Для этого, в том числе, нужно внимательнее изучать продукт перед покупкой. К тому же от активности участия граждан в системе контроля зависит и работа Роспотребнадзора, и комитета по торговле и защите прав потребителей, и общественных организаций.