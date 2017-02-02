В Башкирии выпустили на рынок новые молочные продукты

При запуске новых продуктов компания «Башмилк» следует своей миссии: «Производство вкусных и полезных молочных продуктов с использованием только местного, экологически чистого сырья. Мы отвечаем за качество и результат, т.к. наши внутренние стандарты выше стандартов ГОСТа». В компании считают - удобство в мелочах, поэтому продукты в Tetra Gemina Aseptic порадуют покупателей своей утилитарностью: во-первых, новая упаковка устойчива и занимает в холодильнике мало места; во-вторых, легко открывается и позволяет наливать молоко, не расплескав его; и в третьих, из новой упаковки все молоко выливается без остатка.