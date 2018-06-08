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Среднюю зарплату врачей в Башкирии поднимут до 58 663 рублей

8 июня 2018, 11:47
В 2017 году она составила 47 920 рублей.

Такие данные были представлены сегодня на публичных слушаниях по исполнению бюджета республики за 2017 год. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Рафаэль Яппаров в ходе своего выступления рассказал о ситуации с зарплатами в здравоохранении.

В 2017 году средняя зарплата врачей составила 47 920 рублей, среднего медперсонала - 24 783, младшего медперсонала - 21 645 рублей.

В планах минздрава на 2018 год значится повышение зарплат: врачей до 58 663 рублей, младшего и среднего персонала - до 29 331 рублей.

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