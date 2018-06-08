Среднюю зарплату врачей в Башкирии поднимут до 58 663 рублей

Такие данные были представлены сегодня на публичных слушаниях по исполнению бюджета республики за 2017 год. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Рафаэль Яппаров в ходе своего выступления рассказал о ситуации с зарплатами в здравоохранении.